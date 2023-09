6ª CIPM registra furtos em Ivaiporã e Jardim Alegre

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registrou furtos na quarta-feira (06), nas cidades de Ivaiporã e Jardim Alegre.



A primeira ocorrência foi registrada pela PM de Ivaiporã por volta das 9 horas na Rua Visconde de Rio Branco. No local, o morador da residência disse aos policiais que teria sido furtado por um casal (usuário de drogas), que frequentam a sua casa.



Disse ainda que quando se descuidou por alguns minutos, enquanto foi ao banheiro o casal deixou a residência levando um botijão de gás, um aparelho de celular, cerca de R$300,00 em compra de supermercado e ainda R$800,00 em dinheiro de sua aposentadoria.



Em Jardim Alegre, a equipe do destacamento policial foi acionada por volta das 22h10 para a Rua São João onde a vítima relatou que uma mulher havia furtado seu celular Xiaomy.



Durante o atendimento, uma enfermeira do Hospital Municipal ligou para o COPOM informando que uma pessoa estava na unidade hospitalar, estava alterada e havia pegado a chave da porta.

A equipe optou por ir ao hospital primeiramente, pois as características da pessoa repassada era a mesma do furto do celular. Ao chegar no hospital foi feito contato com a enfermeira. ela informou que a mulher já tinha saído tomando rumo ignorado e levou a chave da porta do hospital.



Logo após a equipe voltou ao patrulhamento em busca da autora e encontrou um transeunte que informou ter achado um celular.

Os policiais então entraram em contato com o senhor que reconheceu o celular que foi encontrado pelo transeunte. A suspeita do furto não foi localizada.

