6ª CIPM recebe viatura que será utilizada pela ROTAM

A cerimônia foi realizada no pátio da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais

Na terça-feira (26), o vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis, e o comandante da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Robson Falk Vieira, receberam uma viatura do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que será utilizada pela Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel).

A cerimônia foi realizada no pátio da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, onde o Governo do Estado entregou 98 veículos para uso das Polícias Militar (89) e Civil (9).

O vice-prefeito Marcelo Reis, que cumpre compromissos previamente agendados, disse que a viatura ajudará a reforçar a segurança pública em Ivaiporã e nos demais municípios atendidos pela Polícia Militar.

