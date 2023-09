6ª CIPM realiza visita as vítimas de violência doméstica e palestras

As palestras foram realizadas em escolas da rede estadual

Entre os dias 20 e 05 de setembro a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) deflagrou a “Operação Shamar”. Foram realizadas visitas comunitárias às vítimas de violência doméstica e palestras sobre o tema nos municípios de Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis e Faxinal.

As visitas comunitárias tem como objetivo verificar se as medidas protetivas de urgência relacionadas a casos de violência doméstica familiar estão sendo devidamente cumpridas.

Durante as trezes visitas realizadas, buscou-se tirar as dúvidas e orientar sobre os procedimentos a serem adotados em novos casos de ocorrências.

As palestras foram realizadas em escolas da rede estadual e tiveram o intuito de tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e o Ciclo da Violência.

Este trabalho de visita comunitária tem como objetivo, levar uma sensação constante de vigilância, cuidado e proteção as vítimas destes crimes em conjunto com as palestras para a conscientização, combate e prevenção.

