6ª CIPM lança “Operação Natal" e reforça policiamento

Da Redação

O objetivo é garantir mais segurança aos clientes nas compras nesse final de ano

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) lançou nesta segunda-feira (13) em Ivaiporã, a Operação Natal 2021 que vai contar com um reforço do policiamento.. O objetivo é garantir mais segurança aos clientes nas compras nesse final de ano nas cidades da área de abrangência da corporação.

continua após publicidade .

Conforme o 2º tenente, Arian Cruvinel Carneiro Vaz, o reforço no policiamento vai acontecer com policiais espalhados pelos principais pontos comerciais das cidades e contará com apoio do efetivo dos setores administrativos.

“Principalmente daquelas cidades que venham a estender o horário de atendimento até mais tarde. Nesse período ocorre muitas compras, diversas movimentações de pessoas, clientes entrando e saindo de lojas. Consequentemente ocorre também maior quantidades de saques em bancos, então é importantíssimo que aconteça está intensificação do patrulhamento neste período”, destaca Cruvinel que explica ainda, que além dos policiais circularem nas viaturas, “ocasionalmente haverá a circulação a pé pela área central”.

continua após publicidade .

As ações seguem também na véspera e no dia de Natal. “Foram levantados dados estatísticos, que em anos anteriores houve um acréscimo de ocorrências atendidas neste período, onde as pessoas estão festejando, consumindo bebida alcoólica. Isso foi levado em conta na nossa programação para intensificarmos o patrulhamento também nessas datas”, completou Cruvinel.