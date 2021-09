6ª CIPM inicia ações da semana nacional de trânsito

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (21), a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar realizou blitz educativas nos municípios de Ivaiporã, Grandes Rios, Faxinal e São João do Ivaí, dando início as ações da Semana Nacional do Trânsito.

continua após publicidade .

A Polícia Militar desenvolverá diversas ações com foco na conscientização dos condutores, passageiros e pedestres sobre a necessidade e a importância da prevenção de acidentes de trânsito e respeito à legislação de trânsito vigente.

Com o objetivo de diminuir a incidência de acidentes e incentivar a mudança de comportamento e atitudes em relação a todos os usuários das vias públicas.

continua após publicidade .

Novas blitz educativas serão realizadas no decorrer da semana em pontos estratégicos no municípios pertencentes à 6ª CIPM, propiciando um trânsito seguro e valorizando vidas.