6ª CIPM faz homenagem aos destaques operacionais do 1° trimestre

Na segunda-feira (04/04), foi realizada a solenidade Policial Militar Destaque do Trimestre da 6ª CIPM, honraria concedida aos policiais militares que se destacaram em serviço durante o primeiro trimestre de 2022, no âmbito da 6ª CIPM.

Os escolhidos foram os militares estaduais soldados Erick Dias e Leandro Becher Furlanetto, por terem demonstrado elevado grau de profissionalismo, executando o patrulhamento e atendimento de ocorrência com empenho e dedicação, resultando em diversas ações de destaque, que engrandeceram o nome da Instituição.

Em 10 de janeiros os policiais homenageados, durante patrulhamento pelo Distrito de Alto Patrimônio, zona rural de Arapuã PR, visualizaram um individuo em frente a uma residência, que demonstrou nervosismo e tentou adentrar a residência, sendo abordado pela equipe, e que após revista pessoal e questionar o abordado, quanto ao nervosismo demonstrado, bem como efetuar busca domiciliar na residência do abordado, lograram êxito em apreender duas espingardas, bem como nove munições, tendo ainda realizado a prisão do abordado e entregue na Delegacia local.

De igual forma, os policiais agraciados em 18 de março em patrulhamento pela Rodovia BR 466 KM 116, nas proximidades do Posto Progresso, em Ivaiporã, por volta da 01h da manhã realizaram a abordagem de um furgão M.Benz 314 Distreet de cor Branca, onde após a devida verificação se constatou que o veículo é produto de furto, bem como o condutor não era habilitado, e ainda trazia consigo radio comunicadores e que após ser indagado sobre o que faria no local, informou que estaria transportando cigarros oriundos do Paraguai, e que havia descarregado a carga na Cidade de Ponta Grossa PR, diante dos fatos foi então dado voz de prisão ao condutor, sendo conduzido juntamente com o veículo e demais pertences até a Delegacia de Policia Civil.

Vale ainda ressaltar o empenho e dedicação demonstrada pelos policiais que se destacaram ainda pela grande quantidade de abordagens, orientações e apreensões efetuadas ao longo do trimestre, contribuindo de forma determinante para a diminuição da criminalidade e infrações de transito nas comunidades em que atuam.

Pelos motivos acima descritos, os policiais ora elogiados são dignos de reconhecimento pela ação realizada, por terem demonstrado elevado grau de profissionalismo na ação engendrada, proporcionando desta forma o enaltecimento do nome da Corporação da qual fazem parte, colaborando assim para o êxito de nossas atividades fim.