6ª CIPM e 1º SGBI comemoram em Ivaiporã os 168 anos da PMPR; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante o pronunciamento, Major Rangel lembrou de eventos marcantes da PMPR

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) e o 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente (1º SGBI) de Ivaiporã comemoraram na manhã desta quarta-feira (10), os 168 anos da Polícia Militar do Paraná. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade .

A cerimônia foi na sede da 6ª CIPM e foi presidida pelo comandante da corporação major Rangel Calixto Peijo e contou com a presença do comandante do 1º SGBI major Giovanna Angeli Messias. Major Robson Falk Vieira também participou da solenidade, na oportunidade representou o 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM).

Durante o pronunciamento, Major Rangel lembrou de eventos marcantes da PMPR, dentre elas, a Guerra do Paraguai quando os policiais militares atuaram em Santa Catarina e São Paulo. “Nossa última batalha foi preservar a ordem pública e realizar a polícia ostensiva durante a pandemia da Covid-19. E esse é o primeiro aniversário da PM de fato após a pandemia”, destacou o comandante que elogiou a Polícia Militar.

continua após publicidade .

“Nossos policiais não pararam nem um dia durante a pandemia, lutam diuturnamente com indivíduos positivados, sem saber naquela ocasião quais eram as reais consequências da contaminação da Covid-19. Se colocaram em risco, cumprindo assim nosso dever constitucional e honrando o juramento que fizemos de sacrificar a própria vida em prol de terceiros”, enfatizou major Rangel.

Também participaram da solenidade os 45 alunos soldados da 6ª CIPM e os 24 alunos bombeiros do 1º SGBI.

Major Angeli falou da satisfação de estar comemorando a data pela primeira vez em Ivaiporã e destacou o trabalho conjunto da 6ª CIPM e 1º SGBI.

continua após publicidade .

Ela também desejou sucesso aos novos policiais e bombeiros que estão ingressando na corporação.

“A caminhada que os senhores enfrentarão nos próximos meses não será fácil, exigirá muito estudo, condicionamento físico, desenvolvimento de habilidades técnicas, controle emocional e outros requisitos que os senhores com certeza conseguiram cumprir com êxito. O ingresso dos senhores representa a continuidade dos serviços prestados pela corporação. Parabéns pela decisão de servir a população paranaense", frisou major Angeli. Assista: null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News