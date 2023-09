6ª CIPM agora conta com motos para policiamento na região

Siga o TNOnline no Google News

Desde o início da semana a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) passou a contar com duas motocicletas para o policiamento ostensivo nos 14 municípios de circunscrição da unidade.

Entre as vantagens das novas motocicletas está uma maior potência, o que permite mais agilidade nas atividades dos militares.

A ação faz parte do planejamento estratégico da secretaria estadual de Segurança Pública, ampliando a capacidade de policiamento motorizado no Estado. A 6ª CIPM recebeu duas motocicletas BMW F 750 GS.

Segundo o comando da 6ª CIPM, o recebimento dessas motos significa aumento do policiamento ostensivo e resposta rápida ao enfrentamento da criminalidade, além de auxiliar as fiscalizações de trânsitos e apoio as demais viaturas.

Os veículos foram destinados junto de capacetes, EPIs e rádios comunicadores.

