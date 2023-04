59 anos: Rio Bom anuncia programação completa da festa da cidade

Da Redação

Banner divulgado no site oficial da prefeitura

O município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, completa 59 anos de emancipação política em 2023 e, para comemorar a data, os moradores da cidade e de toda região contarão com três dias de festa. Entre 28 e 30 de abril, diversas atrações passarão pelo local.

A Prefeitura Municipal anunciou, nesta sexta-feira (14), a programação de eventos completa. Contando com o tradicional "Churrasco no espeto de bambu", praça de alimentação, além de muitas outras atividades, a festividade promete muita diversão.

"Mais um ano estamos trazendo para nossa população a nossa tradicional festa de aniversário, estamos muito felizes porque estamos conseguindo cumprir os nossos compromissos assumidos nessa gestão, e claro vamos comemorar juntos com todos", enfatizou o prefeito Moisés Andrade.





Confira a programação:

Dia 28 de abril - sexta-feira

14h - Inaugurações de obras;

18h - Abertura da praça de alimentação;

20h - Concurso Rainha da Festa.

22h30 - Show com o Grupo de pagode As Cores do Samba;

00:30 - Show com a dupla Guilherme Henrique e Gabriel.

Dia 29 de abril - sábado

11h - Abertura da praça de alimentação,

19h30 - Missa de Ação de Graças ao 59º Aniversário de Rio Bom,

21h30 - Show com Maciel Duarte e banda,

00h30 - Show com Carreiro e Capataz.

Dia 30 de abril - domingo

08h - Tradicional Corrida Pedestre 28 de abril;

10h Abertura da praça de alimentação,

11h - Roda de viola com Nor da Viola e violeiros da região;

16h - Show com Ivan Sanfoneiro;

18h - Show com Faber Evaristo;

21h30 - Show com Rafa Carraro;

00h - Show com Adson e Alana.

fonte: Prefeitura de Rio Bom

De acordo com a Prefeitura de Rio Bom, todas as noites contarão com a apresentação dos DJs Charles e Geise. No almoço e jantar, dos três dias de comemoração, será servido o tradicional "Churrasco no espeto de Bambu", acompanhado de arroz, farofa, salada e maionese.



