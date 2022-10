33ª edição dos JAVIs em Jardim Alegre terá 25 municípios participantes

Da Redação

No congresso técnico realizado nesta terça-feira (04), no Centro de Eventos de Jardim Alegre foi confirmado a presença de 25 municípios no 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s). A competição será de 21 a 29 de outubro em Jardim Alegre.

Estarão em disputas as modalidades esportivas, atletismo (duas categorias ACD e tradicional), basquetebol, bocha, futsal, futsal sub-17, futebol sub-14, futebol suíço 40 anos, futebol suíço 55, golf 7, handebol, malha, tênis de mesa, truco, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Conforme o secretário de esportes de Jardim Alegre, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, confirmaram presença nos jogos, as cidades de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lunardelli, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Pitanga, Rio Bom, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

A competição também terá disputas na cidade de Ivaiporã. “Só no futsal, teremos 72 equipes competindo e não é possível fazer todas essas competições somente em Jardim Alegre. Precisamos recorrer a Ivaiporã, e muitas modalidades serão também na nossa cidade vizinha. Nós temos o apoio da Prefeitura de Ivaiporã, através do secretário de esportes que está junto conosco na luta para realizarmos esses jogos”, destacou Chocolate.

“Estamos reativando estes jogos e com Ivaiporã sempre participando dos JAVI´s. Teremos força total para podermos fazer um bom desempenho e claro brigando pelo título geral. Nesta edição, somente não competimos no handebol e no basquetebol feminino”, cita Marcelo Kloster, diretor de Esportes de Ivaiporã.

Por conta da pandemia os JAVI’s não eram realizados desde 2019. “É uma satisfação e ficamos gratos com o retorno dos JAVI´s, competição muito popular em nosso Estado. Agradecemos ao prefeito José Roberto Furlan, de Jardim Alegre, pelo esforço em sediar os jogos numa parceria com a Prefeitura de Ivaiporã”, completou Valdir Carvalho, chefe da regional 12 da Paraná Esporte.

