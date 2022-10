33ª edição dos JAVIS’ começa nesta sexta-feira em Jardim Alegre

Da Redação

Ginásio de Esportes Gilberto Tadeu Silva em Jardim Alegre

A 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (33º JAVI’s) começa nesta sexta-feira (21) em Jardim Alegre e prosseguirá até sábado (29).

Nesta edição são 25 municípios participando da competição, mais de 2.3 mil atletas – homens e mulheres – que disputarão 16 modalidades esportivas, sendo elas: atletismo, atletismo paradesporto, basquete, bocha, futebol, futebol suíço sub-40, futebol suíço sub-50 futsal, futsal sub-17, handebol, malha, tênis de mesa, truco, voleibol, voleibol de Praia e xadrez.

Participam do 33º JAVI’s a cidade sede Jardim Alegre e mais 24 municípios do Vale do Ivaí e região central do estado: Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Kaloré, Lunardelli, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Pitanga, Rio Bom, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

Neste ano a abertura será diferente dos outros anos, será simbólica e vai acontecer durante os jogos de futsal no Ginásio de Esportes Gilberto Tadeu Silva em Jardim Alegre que terá início às 20 horas.

“Entre o primeiro e segundo jogo teremos a abertura que será breve. Será chamada as autoridades e o prefeito Furlan dará as boas vindas a todas as equipes. São muitas equipes, muitos jogos, o futsal, por exemplo, são quatro locais de competição por dia. Temos 58 equipes de futsal e por conta do pouco tempo que temos, abrimos mão da abertura tradicional”, explica o secretário municipal de Esportes Luiz Carlos Pereira, o Chocolate.

Devido ao grande número de equipes, os jogos também serão disputados em Ivaiporã, Lunardelli e Lidianópolis. “O último JAVI’s que fizemos aqui foi em 2008 e deu 20 municípios. Agora são 25 e todos eles trazem todas as modalidades. São muitos atletas, tem que ter uma demanda de estrutura muito grande e sozinho fica difícil. Por isso, agradecemos muito a parceria dos municípios vizinhos”, destaca Chocolate.