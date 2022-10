3ª edição do Festival do Café é realizado com sucesso em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi realizado no final de semana no distrito do Jacutinga em Ivaiporã a 3ª edição Festival do Café e mais uma vez foi sucesso. A abertura do festival contou com apresentações da Escola Municipal do Campo Jacutinga, CMEI Nossa Senhora de Lourdes, Centro da Juventude e dos projetos sociais Renascer e Casa de Vivência – e show com a Banda Julianna Fagundes, enquanto o cerimonial foi conduzido pelo repórter Wellyngton Jhonis.

continua após publicidade .

O Festival do Café é uma promoção da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga em parceria com a Prefeitura de Ivaiporã.

– LEIAS MAIS: Samanta Oliveira é eleita Rainha do Café do Jacutinga

continua após publicidade .

O presidente da associação Arcindo Ravar Filho deu as boas-vindas à comunidade e explicou que a pandemia do coronavírus impediu a realização do Festival de Café em 2020 e 2021. “Mas o agricultor não pode parar de produzir, porque leva comida à mesa do consumidor. Este ano, realizamos o 3º Festival do Café com apoio da Prefeitura. Afinal, não seria possível a Associação da Agricultura Familiar realizá-lo sozinha”, referiu o presidente.

O processo produtivo do café feito por mulheres foi enaltecido por Vitória Holzmann e Aline Taichi Machado, que parabenizaram a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, pela valorização das mulheres do café, e os organizadores do evento, enquanto o trabalho desenvolvido no distrito do Jacutinga pela gestão Carlos Gil e Marcelo Reis foi citado por Gertrudes Bernardy – especialmente a valorização da agricultura familiar.

“Este Festival do Café é dos produtores, moradores e dos expositores. Por isso, vamos festejar com harmonia e rever os amigos”, sugeriu Gertrudes Bernardy.

continua após publicidade .

Marcelo Reis parabenizou a organização do 3º Festival do Café, parceiros e expositores, e disse que o distrito do Jacutinga é o centro das atrações neste final de semana. “Os produtores rurais e os moradores são merecedores de sucesso. A Prefeitura de Ivaiporã sempre terá um olhar especial para o distrito do Jacutinga”, afirmou o prefeito em exercício.

Encerrando a abertura, Carlos Gil defendeu que o 3º Festival do Café valoriza a agricultura familiar e o distrito do Jacutinga, onde é produzido um dos melhores cafés do Paraná e do Brasil. Inclusive um grupo de 15 cafeicultores busca o registro de Indicação Geográfica (IG) no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com apoio do Sebrae.

“O objetivo é agregar mais valor ao produto – além de contar com a força do programa Mulheres do Café. Portanto, o distrito do Jacutinga segue o caminho do desenvolvimento”, declarou Carlos Gil.

continua após publicidade .

Fortalecimento da Economia

Estimular o produtor rural, favorecer a produção do café, valorizar o agronegócio e fortalecer a economia, são estes os objetivos do 3º Festival do Café do Jacutinga.

O evento é promovido pela Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga em parceria com a Prefeitura de Ivaiporã, por meio dos Departamentos de Indústria e Comércio, e de Cultura, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Siga o TNOnline no Google News