25ª Festa do Milho atrai grande público em Mauá da Serra

A 25ª Festa do Milho, que foi realizada durante este último final de semana (12, 13 e 14), atraiu cerca de 30 mil pessoas, segundo informações da Prefeitura de Mauá da Serra.

Além das apresentações de renome nacional, como a dupla Edson e Hudson, a programação que seguiu até o domingo (14) contou com praça de alimentação, provas esportivas e concurso para a escolha da rainha da festa. O evento se iniciou com barracas gastronômicas, com muitas opções de pratos típicos, como a sopa de milho, pamonha, sukiaky e churrasco.

Durante a programação, o prefeito Hermes Wicthoff ainda aproveitou para entregar obras de pavimentação, além de mostrar no telão como está a construção da nova secretaria de educação, o Colégio Estadual e a reforma na UBS que vai se transformar em Pronto Atendimento.

Pelo tradicional concurso da Rainha da Festa do Milho, que neste ano teve sua 25ª edição, a jovem Ana Dernanda de Godoi, 18 anos, foi a coroada. O concurso também elegeu a jovem Sthefani Juliana Cordeiro, 19 anos, como a princesa da festa.

