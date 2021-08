22ª RS de Ivaiporã recebe a 34ª remessa de imunizantes

Da Redação

A 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã recebeu na sexta-feira e distribui neste sábado (07), para as 16 secretarias municipais da área de abrangência a 34ª remessa da vacina contra Covid-19. A entrega será na farmácia da regional das 10h30 às 11h30

São 1.818 doses da vacina, sendo 330 da Coronavac/Butantan e 1.488 da Pfizer, para aplicação da primeira dose no público geral. Os imunizantes foram enviados pela SESA.

Veja quantas doses cada município vai receber

Arapuã (58), Ariranha do Ivaí (58), Candido de Abreu (208), Cruzmaltina (52), Godoy Moreira (52), Ivaiporã (342), Jardim Alegre (122), Lidianópolis (34), Lunardelli (92), Manoel Ribas (122), Mato Rico (64), Nova Tebas (162), Rio Branco do Ivaí (70), Rosário do Ivaí (98), Santa Maria do Oeste (156) e São João do Ivaí (128).