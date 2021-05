22ª RS: 100% de ocupação dos leitos de UTI, enfermaria 69%

Continua após publicidade

Boletim diário da Promotoria Pública de Ivaiporã com informações da 22ª Regional de Saúde, mostra que das vagas em leitos de UTI adulto para tratamento de pacientes com a Covid-19 está com 100% de ocupação, nesta quinta-feira (27). Na regional são 26 leitos, desses 20 no Hospital Regional de Ivaiporã, quatro no Instituto de Saúde Bom Jesus (ISBJ) e dois no Instituto de Saúde Lucena Sanchez (ISLS).

Por outro lado, os leitos de enfermaria tiveram queda na taxa de ocupação, em razão da contratualização pelo Governo do Estado de mais 10 leitos junto ao Hospital Municipal Dr. Antônio Pietrobom (HMPB) em Nova Tebas. Na terça-feira (25) a taxa de ocupação estava em 90%, nesta quinta em 69%.

Com os 10 novos leitos do HMPB, a regional passa a contar com 58 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com a Covid, são outros 40 no HRI, quatro no ISBJ e quatro no ISLS. Até o fechamento do boletim por volta das 15 a regional tinha 40 leitos de enfermaria ocupados.