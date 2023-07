22ª Regional de Saúde de Ivaiporã passa a ter novo comando

Siga o TNOnline no Google News

A secretária municipal de saúde de Jardim Alegre, Silvia Bovo Tsechuk toma posse na segunda-feira (10) no cargo de diretora da 22ª Regional de Saúde (22ª RS) de Ivaiporã. Ela assume o cargo que antes era ocupado por Eleane Rother, que foi diretora da regional por oito anos. A designação de Silvia foi publicada em portaria da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) na quinta-feira (06).

Em sua trajetória a nova dirigente da 22ª RS, foi diretora do Hospital Municipal de Jardim Alegre por dois anos e em 2019 foi nomeada pelo prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) como secretária municipal de saúde.

Silvia Bovo agradece a confiança do governador Ratinho Júnior e do secretário de Saúde, Beto Preto, além dos prefeitos e secretários municipais que têm manifestado apoio nesse novo desafio. Ela também agradeceu o prefeito Furlan, com quem trabalhou por seis anos.

“É uma satisfação muito grande receber esse convite do secretário de saúde para darmos continuidade nesse trabalho que já vinha sendo realizado e fortalecer ainda mais o atendimento na região. A gente conta com o apoio dos prefeitos, dos secretários de saúde municipais, para que possamos cada vez mais alavancar a saúde a nível regional”, enfatizou.

A nova diretora disse que a sua gestão à frente do órgão visa dar continuidade às ações em andamento e também buscar uma maior aproximação com os órgãos municipais.

“Quero ser parceira de todos os municípios, já nos primeiros dias vou estar indo aos municípios para levantar as demandas que possamos trabalhar juntos e para que as políticas públicas sejam voltadas para nossa realidade. Isso permitirá que a gente avance e tenhamos cada vez mais resultados positivos para a população da regional”, enfatizou Silvia.A ex-diretora regional Eleane Rother publicou uma nota agradecendo o apoio durante os anos de trabalho.

“Quero agradecer a parceria e confiança em mim depositada em todos esses anos em que estive na direção da 22ª Regional de Saúde, juntamente com a equipe técnica. Sucesso a todos vocês na continuação da jornada”, disse Eleane ao fazer sua despedida.

