21 casos de Covid-19 são confirmados em Ivaiporã nesta terça

Nesta terça-feira (1), foram confirmados pelo Departamento de Saúde de Ivaiporã mais 21 novos casos de coronavírus (Covid-19). Os novos diagnósticos foram analisados por laboratório particular. São 10 homens e 11 mulheres – incluindo uma criança.

O município soma 3.146 pessoas infectadas com o vírus desde o inicio da pandemia, 2.835 recuperados e 70 óbitos. No momento, são 241 pessoas com o vírus ativo, dessas 26 se encontram hospitalizadas.

A equipe de saúde aguarda outros 151 exames de pessoas com suspeita da doença encaminhados ao Laboratório Central do Estado (Lacen). Dos pacientes em investigação dois se encontram internados.

