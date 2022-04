193: Telefone do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã está inoperante

Da Redação

1º Subgrupamento independente do Corpo de Bombeiros

O telefone de emergência 193, do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, está com problemas. Com isso, a população não está conseguindo contatar a central de operações do 1º Subgrupamento independente do Corpo de Bombeiros.

Segundo o 2º tenente Fernando Alves Machado dias atrás houve o rompimento de cabos telefônicos na região, afetando os serviços de chamada de emergência 193 e telefone comercial do quartel.

Devido a isso, foi disponibilizado um telefone celular para que a população possa entrar em contato em caso de emergência: (43) 99916-7474

Técnicos já foram chamados e estão tentando resolver os problemas na linha.