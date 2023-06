16ª Regional de Saúde ultrapassa 3,1 mil casos de dengue

A área da 16ª Regional de Saúde, no norte do Paraná, ultrapassou 3 mil casos de dengue. Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) trouxe 3.104 confirmações da doença, 347 a mais do que o boletim anterior. O boletim mostra que todas as 17 cidades da área de abrangência da regional registraram casos da doença e nove enfrentam epidemia.

O aumento de casos da última semana coloca Apucarana, sede da regional, em alerta. O município, que tem população estimada em 137.438 pessoas, soma 423 confirmações e incidência de casos autóctones de 288,86.

De acordo com o chefe da 16ª RS, Macos Costa, outros municípios podem entrar em epidemia nos próximos dias. Contudo, a tendência é que o número de casos pare de crescer devido ao frio e ausência de chuva.

"Realmente, houve um aumento de casos, alguns municípios em epidemia, e outros já devem entrar em epidemia nos próximos dias. Mas ocorre que estamos em junho e esses números são do período epidemiológico, que começou ano passado. Muitos desses casos positivos já estão curados. Temos perspectiva que com o tempo seco e fio a tendência é baixar o número de casos", explica.

No total, nove municípios da 16ª RS estão em estado de epidemia: Cambira, Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

PARANÁ

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (6) a atualização do boletim epidemiológico da dengue. O informe confirma mais 8.600 casos positivos e cinco mortes. Agora o Estado soma 61 óbitos e 85.397 casos confirmados pela doença, 11% a mais do que no informe anterior (76.797) neste período epidemiológico, que teve início em agosto de 2022 e segue até o final de julho deste ano.

Com relação aos óbitos, três são do município de Londrina (dois homens de 84 e 43 anos, e uma mulher de 74 anos); uma mulher de 74 anos era residente de Ibiporã; e outra de 72 anos era de Missal. Todos tinham comorbidades.

As 22 Regionais de Saúde possuem casos confirmados da doença. Dos 399 municípios, 356 possuem casos confirmados. Os casos autóctones, adquiridos no município de residência dos infectados são a maioria, 65.003, contra 364 adquiridos em outros estados e “importados” para o Paraná. O Estado já descartou 104.774 casos suspeitos.

“A principal orientação para que ocorra a diminuição nos números de casos de dengue é a eliminação dos focos que acumulam água parada, como em vasos de planta, caixas d´água ou pneus velhos deixados no quintal. Precisamos de uma verdadeira força tarefa junto a população para intensificar o cuidado e eliminar o Aedes aegypti”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CHIKUNGUNYA

O mosquito também é transmissor da chikungunya. Neste informe, o número de casos confirmados é de 617, um aumento de 2,49% em relação à semana anterior, quando os casos confirmados somavam 602. O Estado permanece com 3 óbitos registrados pela doença.

