13ª Caminhada na Natureza é cancelada em Lunardelli

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Evento estava marcado para este domingo (20), em Lunardelli, mas foi suspenso devido à previsão de chuva

A 13ª Caminhada na Natureza Paraná 2026 – Circuito Santa Rita de Cássia, prevista para este domingo (20), em Lunardelli, foi adiada.

Segundo a organização, a decisão ocorreu por causa da previsão de chuva para o fim de semana. O mau tempo poderia prejudicar o percurso e comprometer a segurança e o conforto dos participantes.

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A caminhada seria realizada na região do Cantinho Agrícola, na Estrada Fazenda Urutágua. O trajeto inclui paisagens da zona rural, lavouras, áreas de mata nativa e uma cachoeira.

Com o adiamento, toda a programação de domingo está suspensa. Uma nova data ainda será definida e divulgada pela organização.

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Os participantes devem acompanhar as próximas informações sobre a realização do evento.

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