1º SGBI realiza aula inaugural do curso de formação de Praças; veja

Na manhã desta segunda-feira (8), foi realizada em Ivaiporã a aula inaugural do Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente (1º SGBI). Veja o vídeo abaixo.

No total, serão formados 24 alunos todos do sexo masculino que foram aprovados em concurso no ano passado. O curso tem duração média de nove meses e prevê disciplinas como: atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, combate a incêndio, salvamento aquático, noções de Direito, entre outras. Os alunos foram recepcionados pela comandante do 1º SGBI, major Geovana Angeli Messias. Em Apucarana são 25 aprovados no concurso que realizam a formação.

Neste primeiro momento, eles receberam instruções de como funciona o Corpo de Bombeiros a nível estadual e do município. “Hoje é só uma aula inaugural, mas a partir de amanhã eles começam com todas as atividades de curso que estão previstas no currículo. Inicialmente são aulas teóricas no sentido de inseri-los na questão da condição de militares, de conhecerem os regramentos, mas tem questões de prática de ordem unida, e já começam a prática de atividades físicas e nas próximas semanas começarão as práticas operacionais”, explicou a comandante. A previsão de conclusão do curso é para março de 2023, porém, os alunos-bombeiros devem estagiar a partir do momento em que concluírem a parte prática operacional das disciplinas.

"Nesse começo eles vão ter uma base teórica, na sequência quando concluírem, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar, já podem estar estagiando nas ambulâncias", relatou major Angeli









