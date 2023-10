1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade de Ivaiporã fortalece vínculos

O Centro da Juventude de Ivaiporã foi o ambiente escolhido pela Prefeitura para realizar a 1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade. A iniciativa, promovida em parceria pelas Secretarias de Assistência Social e Esporte, teve como objetivo o fortalecimento de vínculos entre idosos, bem como promover o bem-estar físico e mental dos participantes por meio da prática esportiva.

A iniciativa foi concebida como uma oportunidade para que a Melhor Idade pudesse se engajar em atividades lúdicas e saudáveis, demonstrando que a idade não é um impedimento para a diversão e a prática esportiva. Com o esporte os organizadores buscaram não apenas incentivar a atividade física, mas também valorizar a experiência e a vivacidade dos participantes.

As provas abrangeram uma variedade de atividades, incluindo dança, arremesso do feijão, chute a gol, basquete e jogo da memória. As provas foram escolhidas para abranger diferentes habilidades e interesses, permitindo que 120 os participantes pudessem competir de acordo com as preferências e habilidades.

Energia e alegria

O destaque da tarde foi a prova de dança. Os competidores mostraram ritmo e elegância, encantando o público com energia e alegria. Além disso, o jogo da memória testou a agilidade mental dos participantes, enquanto o arremesso do feijão e o chute a gol demonstraram a destreza física dos competidores.

A 1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade também teve um significado especial, uma vez que celebrou o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade – comemorados em 1º de outubro. “A junção de datas tornou a ocasião ainda mais especial, proporcionando uma oportunidade única para reconhecer a importância dos idosos na sociedade e homenagear as contribuições dadas por eles”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti.

A tarde foi repleta de diversão e descontração, e os sorrisos nos rostos dos participantes refletiam a alegria de estarem envolvidos em atividades que promovem a integração social e o bem-estar pessoal. “Além disso, a 1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade demonstrou que a idade é apenas um número e que, com determinação e apoio, as pessoas podem continuar a desfrutar de uma vida ativa e saudável”, opinou a vereadora Gertrudes Bernardy.

De acordo com o prefeito em exercício Marcelo Reis eventos como a 1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade são essenciais para promover a inclusão. “Desta forma destacamos as capacidades e valorizamos as contribuições dadas pelos idosos. Trata-se da celebração da vitalidade! Afinal, a idade é apenas um detalhe no caminho de uma vida plena e significativa”, declarou Marcelo Reis.

A 1ª Gincana 60+2023 da Melhor Idade cumpriu os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: ODS 3 - Saúde e Bem-Estar, ODS 10 - Redução das Desigualdades; ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação.

