1ª Feira de Páscoa de Faxinal encanta público na praça Dealcides Bahls

Muito chocolate e apresentações culturais marcaram a “1ª Feira de Páscoa” de Faxinal. Realizada neste fim de semana, na praça Dealcides Bahls, a feira reuniu MEIs e expositores locais que ofereceram aos visitantes, variadas opções em produtos como chocolates, produções caseiras, além de artesanatos diferenciados.

Além dos quitutes, a programação coordenada pela professora Michela Soares Farias contou, no sábado, com a apresentação do “Auto de Páscoa — Do Nascimento à Ressurreição” com as crianças que estudam no Centro de Convivência Municipal (CECOM). A peça emocionou o público, que lotou a praça para assistir à apresentação. Veja acima as fotos do evento.

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo e a primeira-dama Magda Cantagallo prestigiaram o evento.

“Todos estão de parabéns, coordenadores e equipe Cecom por esta linda apresentação que me emocionou muito. É muito gratificante ver um trabalho que está acontecendo em nosso município sendo um sucesso”, declarou o prefeito.

O evento terminou na noite deste domingo, dia (02) e superou todas as expectativas dos organizadores, alcançando absoluto sucesso. A feira foi uma realização da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com ACEF — Associação Comercial e Empresarial de Faxinal, com apoio da Prefeitura.

