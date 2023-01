Vitrines destruídas: arrombamentos em Apucarana preocupam lojistas

Da Redação

Atualização: 04 de janeiro, 2023, às 13:07

Juntar os cacos. Essa foi a cena registrada na manhã desta quarta-feira (4), na loja do Douglas Pires Pereira localizada na Rua Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O comércio dele foi invadido na madrugada. Bandidos usaram um paver solto da calçada e destruíram a vitrine da empresa. Mas ele não é a única vítima. Pelo menos cinco estabelecimentos localizados no centro da cidade foram invadidos somente nos primeiros dias do ano. A onda de crimes fez Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) solicitar uma reunião com os órgãos competentes