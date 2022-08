Vigilância interdita supermercado que vendia produtos vencidos

Da Redação

Atualização: 04 de agosto, 2022, às 21:23

A Vigilância Sanitária de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, interditou um supermercado que vinha comercializando diversos produtos alimentícios com data de validade vencida ou suprimida. O estabelecimento também teve o alvará de funcionamento suspenso. O supermercado foi alvo na manhã desta quinta-feira (4) de uma operação de fiscalização feita por fiscais da Prefeitura em conjunto com a Polícia Militar. O proprietário do estabelecimento chegou a ser detido e encaminhado à Delegacia, onde foi ouvido e liberado.