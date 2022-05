Vereador acusado de agredir mulheres tem mandato cassado

A Câmara de Vereadores de Arapongas, no Norte do Paraná, precisou de dez horas de sessão para decidir pela cassação, com 13 votos favoráveis e uma abstenção. O vereador está preso

Da Redação

Atualização: 03 de maio, 2022, às 19:30

A Câmara de Vereadores de Arapongas, no Norte do Paraná, precisou de dez horas de sessão para decidir pela cassação, com 13 votos favoráveis e uma abstenção. O vereador está preso