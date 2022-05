Vereador acusado de agredir mulheres tem mandato cassado

Da Redação

Atualização: 03 de maio, 2022, às 10:12

A Câmara Municipal de Arapongas - que fica a 380 quilômetros da capital paranaense - decidiu pela cassação do mandato do vereador Paulo César de Araújo (DEM), conhecido como Pastor do Mercado, que é acusado de agredir três mulheres, inclusive uma idosa. Ele está preso desde janeiro, na Penitenciária Estadual de Londrina. Araújo teve seu mandato cassado por 13 votos favoráveis e uma abstenção, durante sessão ordinária que durou cerca de dez horas, realizada na noite desta segunda feira (02) e madrugada desta terça (03). Houve um pequeno tumulto durante a sessão e a guarda municipal precisou ser acionada para retirar uma mulher das galerias da Câmara. A denúncia contra Paulo César foi protocolada pelo presidente do Legislativo, Rubens Franzin Manoel – o Rubão, por suposta infração no disposto do inciso III do art. 7º do Decreto Lei 201/67 – faltar com o decoro em sua conduta pública. Paulo César está preso preventivamente desde o final do mês de janeiro na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL), acusado de agredir três mulheres, uma delas, já idosa.