Veja o flagrante de adultos em parquinho infantil em Arapongas

Da Redação

Atualização: 19 de julho, 2022, às 18:08

Arapongas vive uma situação curiosa: a Prefeitura vem instalando parquinhos temáticos infantis no centro e na periferia, mas muitos adolescentes e adultos também estão querendo brincar no espaço das crianças. Mesmo à luz do dia, pessoas maiores de idade estão subindo nesses equipamentos, que foram projetados e fabricados para atender o público infantil. A atitude já provocou danos em alguns brinquedos. A faixa etária indicada pelo fabricante é de até 12 anos e até 50kg. A Prefeitura vem conscientizando através das redes sociais e está acionando a Guarda Municipal para conter os abusos, mas diariamente imagens de adultos disputando os brinquedos com as crianças têm circulado pelas redes sociais.