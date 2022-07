Vacinas contra Covid podem vencer em Apucarana por falta de procura

Da Redação

Atualização: 28 de julho, 2022, às 18:03

Em Apucarana existem aproximadamente 6 mil doses da vacina contra Covid-19 que podem vencer. A falta de procura da população tem preocupado o município, que estendeu a vacinação para seis Unidades Básicas de Saúde. Veja o vídeo. A partir desta quinta-feira (28), a imunização está disponível segunda a sexta-feira, de 8h30 horas às 20h30, nas UBSs Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial. A vacinação também será realizada nas UBSs Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 8h30 horas às 17 horas.