Três crianças estão entre vítimas do acidente ocorrido em Apucarana

Da Redação

Atualização: 17 de outubro, 2022, às 17:44

Das seis pessoas feridas no grave acidente registrado na tarde deste domingo (16), em Apucarana, norte do Paraná, três são crianças. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma delas é uma menina de 8 anos que está estado grave no Hospital da Providência.