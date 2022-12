Traficante de 23 anos é preso com quase 9 kg de maconha em Apucarana

Da Redação

Atualização: 13 de dezembro, 2022, às 18:19

Equipes do Serviço de Inteligência (P2) da Polícia Militar (PM) de Apucarana apreenderam, no início da manhã desta terça-feira (13), aproximadamente 9 Kg de maconha, em uma casa no distrito do Pirapó em Apucarana.