Trabalhador que caiu em tanque de óleo em Apucarana é identificado

Da Redação

Atualização: 20 de julho, 2022, às 18:39

Por volta das 22h45 desta terça-feira (19), os Bombeiros de Apucarana confirmaram que o corpo do trabalhador, de 50 anos, que morreu após cair em um tanque com óleo, foi removido do reservatório. Foram quase quatro horas para a conclusão do resgate. O homem que faleceu foi identificado. Trata-se de Silvio Cezar da Silva Mesquita, informou a Polícia Civil.