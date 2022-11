Torcida é convocada para ajudar time rumo ao título do futsal feminino

Da Redação

Atualização: 17 de novembro, 2022, às 18:07

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um ginásio lotado, com uma torcida vibrante empurrando o time feminino de futsal de Apucarana. Esse é o apelo que o técnico da equipe e entidades estão fazendo para o jogo que irá definir o campeão da Série Prata do Futsal Paranaense. As meninas de Apucarana precisam de uma vitória simples no tempo normal e de um empate na prorrogação para garantir a conquista histórica.