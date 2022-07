Time de futsal feminino de Apucarana é destaque no PR

08 de julho, 2022

A Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) vem se destacando na Série Prata do Campeonato Paranaense. Em dez jogos disputados na competição, a equipe venceu em nove rodadas e perdeu apenas um confronto, o que corresponde a impressionante marca de 90% de aproveitamento. Veja o vídeo abaixo. O time comandado pelo treinador Adenilsom de Souza, o Like, é líder isolado no campeonato com 27 pontos conquistados, 5 a frente do vice-líder Umuarama, que tem 22. A equipe apucaranense se destaca também no critério de saldo de gols. Com apenas 15 gols sofridos, sendo a melhor defesa do torneio, o time já balançou a rede 52 vezes.