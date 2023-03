Terapia Capilar: conheça a Tricologista de Apucarana Gisele Silveira

Da Redação

Atualização: 02 de março, 2023, às 15:59

A Farmacêutica Esteta e Tricologista Ortomolecular de Apucarana, Dra. Gisele Silveira, concedeu entrevista ao TNOnline e conta como surgiu seu interesse pela área da tricologia - ciência que estuda as doenças do couro cabeludo-. Ela acabou se especializando em alopecias e queda capilar, atua associando em seus tratamentos o uso da terapia ortomolecular - que traz o equilíbrio químico das funções vitais do organismo por meio da suplementação de vitaminas, minerais, nutracêuticos e fitoterápicos-