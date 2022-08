Tapumes são colocados em praça de pedágio desativada em Arapongas

Atualização: 01 de agosto, 2022, às 17:29

Como tentativa de conter a ação de vândalos e furtos, tapumes começaram a ser instalados em todas as cabines da praça de pedágio desativada da BR-369 em Arapongas, no norte do Paraná. Os trabalhos começaram no sábado (30). Nesta segunda-feira (1º), algumas cabines já estavam isoladas e o serviço segue até a finalização de todas as 10 estruturas. Além dos furtos e depredação, a praça de pedágio também está sem iluminação, comprometendo o tráfego de veículos no local pela escuridão. Ladrões furtaram toda a fiação elétrica.