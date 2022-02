Surto de Covid: Asilo de S. João do Ivaí precisa de doações

O Lar São Lourenço, em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, precisa da ajuda da população para receber doações

Da Redação

Atualização: 31 de janeiro, 2022, às 19:46

