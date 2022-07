Subseção da OAB organiza evento em Apucarana sobre Direito Eleitoral

Da Redação

Atualização: 26 de julho, 2022, às 15:35

Será realizado em Apucarana, nos dias 3 e 4 de agosto, o 1º. Painel de Direito Eleitoral, com participação de especialistas da área. O evento, realizado pela Subseção de Apucarana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é gratuito para a participação do público em geral, estudantes e profissionais ligados aos direitos eleitorais. As palestras serão realizadas por profissionais de renome, convidados pela organização.