Stela Maris diz que Brasil precisa de novo pacto para retomar avanços

Da Redação

Atualização: 25 de agosto, 2022, às 12:14

Servidora pública estadual ligada à área de Saúde, com mestrado e doutorado, Stela Maris Lopes Santini, de Apucarana, é candidata a deputada federal pela federação PSDB/Cidadania. Para ela, as eleições de 2022 deveriam ser encaradas como um momento de se construir um novo acordo nacional que permita a recondução do país ao desenvolvimento econômico e social. Stela é uma das quatro candidatas a deputado federal por Apucarana. No vale do Ivaí, ainda são mais três candidaturas a federal. Ao TNOnline vem apresentando uma série de entrevistas com todos os candidatos da região, na cobertura das eleições 2022. Veja a entrevista completa de Stela Maris logo abaixo.