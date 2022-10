Simepar: estiagem deve começar na segunda quinzena de outubro

Apesar da sensação de muita chuva na cidade nos últimos dias, as precipitações em Apucarana estão abaixo do normal para o mês de outubro, de acordo com levantamento feito pelo Simepar. Uma estiagem está prevista para os próximos dias, acompanhada de elevação das temperaturas. Segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, desde o dia 01 de outubro, choveu 62,2 mm em Apucarana. A média normal para o período é de 164,2 mm. Ainda de acordo com o meteorologista, os dias que seguem nublados, trazem uma falsa impressão de muita chuva.