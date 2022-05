Sicredi Agroempresarial PR/SP sedia reunião; veja

Da Redação

Atualização: 10 de maio, 2022, às 10:35

A Sicredi Agroempresarial PR/SP sediou no último dia 5 a Reunião de Unidade Administrativa (RUA) em sua sede regional em Mandaguari. O evento teve como objetivo tratar dos assuntos sistêmicos com as cooperativas que compõem a unidade III da Central Sicredi PR/SP/RJ. O presidente da central PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dazenbrock, que também é conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), esteve presente na reunião e ressaltou que a transparência com os associados é fundamental. Além dele, estiveram presentes o presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves, o diretor executivo Marcelo De Bortoli, o diretor de negócios, Renato Lazareti, e diversos presidentes, diretores e assessores de toda a região que fazem parte do grupo.