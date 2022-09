'Shopping Estoque' começa nesta quarta (7) com descontos imperdíveis

Da Redação

Atualização: 06 de setembro, 2022, às 17:41

Começa nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, o tão esperado "Shopping Estoque", do Shopping CentroNorte, na Praça interventor Manuel Ribas, área central de Apucarana. A queima de estoque segue até o dia 10 de setembro, no 1º subsolo (garagem), com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos.