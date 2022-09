Semi Salomão protagoniza filme de ficção e será abduzido

Da Redação

Atualização: 21 de setembro, 2022, às 14:56

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Desta vez o cineasta Semi Salomão, de Apucarana, irá protagonizar filme de ficção e ser abduzido. Após dois anos de pausa devido à pandemia da covid, o ator vai viver o personagem Marcus, no filme 'Luzes do Campo', do diretor curitibano Miguel Júnior. Semi contracena ao lado da atriz Isadora Ribeiro, que participou do filme 'A última locadora', de autoria de Semi; e do professor e ator Benedito Cândido, de Apucarana.