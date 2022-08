Sede da Amaa em Apucarana completa um ano neste sábado

Da Redação

Atualização: 05 de agosto, 2022, às 17:38

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses (Amaa) comemora neste mês um ano de uma grande conquista: a sede própria. Localizada na Rua Clotário Portugal, a instituição oferta uma série de serviços gratuitos de acompanhamento psicólogo com Jociélly Plath, pedagógico com Sirlene Lopes e fonoaudiólogo com Gisele Barros para cerca de 30 crianças que frequentam o local. Veja o vídeo abaixo. O espaço também serve para os seus familiares, para o entendimento de como lidar com as especificidades provocadas pelo transtorno. Este é o caso de Thaís Silva, mãe de Arthur, 5 anos. Eles frequentam a sede há dois meses e a evolução do garoto é perceptível. "Depois que ele passou a fazer terapias, teve mais facilidade de socializar e os problemas na escola diminuíram. Além disso, a equipe trabalha com a gente, mães, que também têm dúvidas. O grupo do Amaa no WhatsApp também nos auxilia bastante", observa.