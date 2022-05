Secretário visita feira de serviços em Ivaiporã; veja

Da Redação

Atualização: 05 de maio, 2022, às 15:17

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Rogério Helias Carboni, ao lado prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil e do vice Marcelo Reis estiveram nesta quinta-feira (5) acompanhando em Ivaiporã os trabalhos na feira de serviços do Governo do Estado, o programa Paraná Cidadão. O evento acontece desde quarta-feira (4) no Ginásio de Esportes do Sesc e vai até sexta-feira (6). A Feira de Serviços Paraná Cidadão é coordenada pela Sejuf e tem a parceria da Prefeitura de Ivaiporã. Durante o evento as equipes oferecem serviços de documentação, orientação jurídica, intermediação de vagas de trabalho, ofertas de cursos de qualificação, emissão de carteira de identidade e diversos outros serviços. Também está sendo realizada a distribuição de agasalhos feita pela Assistência Social e Sesc. De acordo com o secretário Rogério Carboni, são ações gratuitas em um mesmo espaço, facilitando a vida principalmente das pessoas que têm dificuldades para se deslocar aos órgãos públicos.