Saúde abastece Regionais com 380 mil unidades de Tamiflu

Da Redação

Atualização: 05 de janeiro, 2022, às 19:01

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentralizou 246.900 unidades do antiviral para o tratamento da síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, o fosfato de oseltamivir (Tamiflu), para as Regionais de Saúde nesta quarta-feira (5), fechando um pacote de 380 mil cápsulas do medicamento. Ontem já haviam sido distribuídas 133.100 unidades para as 10ª RS, 20ª RS, 17ª RS e 16ª RS.