Santa Casa de Arapongas ganha novo pronto-socorro; assista

Da Redação

Atualização: 01 de julho, 2022, às 16:42

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta sexta-feira, 01, prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou a ordem de serviço para o início das obras de construção do novo pronto-socorro da Irmandade Santa Casa de Arapongas. O ato contou também com a presença do secretário estadual da Saúde, César Neves, do provedor da Santa Casa, Leonardo Daleffe, e do deputado estadual, Tiago Amaral. Os recursos são oriundos das Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no valor de quase R$ 3 milhões – com a primeira parcela já depositada. O projeto prevê espaço de 637m², com recepção de 25 lugares, salas de emergência, sala de ultrassom e raio X, espaço para embarque e desembarque de ambulâncias, admissão de parturientes com espera de oito lugares, sala de triagem; sala de inalação, sala de sutura, sala para gesso, sala de observação infantil e adulto, sala de isolamento, sala de espera pediátrica de sete lugares e três consultórios médicos.