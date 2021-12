SAMU de Apucarana coloca ambulância para atender rodovias

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) passou a atender ocorrências nas estradas a partir do fim do pedágio no Paraná

Da Redação

Atualização: 01 de dezembro, 2021, às 19:33

