Saiba quais são as novas regras de atendimento do INSS

Da Redação

Atualização: 06 de julho, 2022, às 18:13

Os trabalhadores, aposentados e pensionistas que forem às agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisarão se atentar para as novas regras de atendimento que devem ser seguidas. Confira nesta matéria quais são. As mudanças, impostas desde segunda-feira (04), abrangem horários de abertura ao público, tipo de agendamento, o direito a acompanhante, a entrega de documentos e a validade de carteiras de identidades antigas. Publicadas na quarta-feira (29/06), no Diário Oficial da União, as novas regras oficializam uma regulamentação feita em agosto de 2021.