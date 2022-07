Rubens Bueno percorre região para fazer prestação de contas do mandato

Da Redação

Atualização: 08 de julho, 2022, às 15:39

O deputado federal de quinto mandato e presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, está percorrendo o Paraná com audiências públicas de prestação de contas do mandato. Ele já percorreu 186 cidades do Estado. Nesta quinta-feira (07), ele esteve em Rolândia, Pitangueiras, Sabáudia, fechando a agenda em Apucarana. Nesta sexta-feira (08), após uma visita à Tribuna, o deputado seguiu para o Vale do Ivaí, para audiências marcadas para Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Faxinal, fechando o dia em Telêmaco Borba.